У Дніпропетровську частково продовжено опалювальний сезон
10:45, 15 квітня 2011Енергетика
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У Дніпропетровську через вологу нестійку погоду частково продовжено опалювальний сезон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпропетровська Володимир МЕДВЕДЧУК.
За його словами, подачу тепла до житлових будинків буде обмежено у вечірні і нічні години - з 16.00 до 08.00.
Цілодобово тепло одержують об`єкти соціальні і культурні об`єкти, лікарні, школи і дитячі садки.
В.МЕДВЕДЧУК відзначив, що обмеження у теплопостачанні житлового фонду Дніпропетровська спричинені великими боргами населення перед підприємствами теплокомуненерго, що становили за минулий опалювальний сезон 243 млн. грн.
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