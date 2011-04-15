У Дніпропетровську частково продовжено опалювальний сезон

У Дніпропетровську через вологу нестійку погоду частково продовжено опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міського голови Дніпропетровська Володимир МЕДВЕДЧУК.

За його словами, подачу тепла до житлових будинків буде обмежено у вечірні і нічні години - з 16.00 до 08.00.

Цілодобово тепло одержують об`єкти соціальні і культурні об`єкти, лікарні, школи і дитячі садки.

В.МЕДВЕДЧУК відзначив, що обмеження у теплопостачанні житлового фонду Дніпропетровська спричинені великими боргами населення перед підприємствами теплокомуненерго, що становили за минулий опалювальний сезон 243 млн. грн.