Котирування ф'ючерсів на нафту на NYMEX у четвер зросли на фоні падіння долара

Котирування ф`ючерсів на нафту в четвер зросли, тому що долар США впав проти євро, і трейдери, як і раніше, фокусувалися на скороченні запасів бензину, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 1 долар, або на 0,9%, до 108,11 долара за барель.

Травневі ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE, термін дії яких закінчився у четвер, знизилися в ціні на 52 цента, або на 0,4%, до 122,36 долара за барель.

Ф`ючерси на нафту на NYMEX зміцнилися, бо трейдери сфокусувалися на падінні долара через відсутність фундаментальних подій на ринку. Ослаблення долара звичайно підвищує ціни на нафту, оскільки цей сировинний товар, ціни на який обчислюються в доларах, стає дешевшим для власників інших валют.

Долар впав проти євро, бо інвесторів стала все більше турбувати боротьба з дефіцитом бюджету у Вашингтоні і необхідність підвищення граничного рівня боргу в США. Слабші за очікування дані за первинними заявками на допомогу з безробіття в США також посилили очікування того, що ФРС продовжить політику дешевих грошей.

Згідно з щотижневими даними, представленими в четвер Міністерством праці США, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на тижні 3-9 квітня з урахуванням корекції на сезонні коливання зросла на 27 000 - до 412 000, досягнувши найвищого рівня за два місяці.

Індекс долара ICE, що відслідковує вартість американської валюти проти торгово-зваженого кошика валют, на момент написання статті становив 74,698.

Ціни на нафту також отримували підтримку від опублікованого в середу звіту, що показав різке скорочення запасів бензину в США. Згідно з даними Міністерства енергетики США, запаси бензину впали на 7 млн. барелів минулого тижня.

Скорочення запасів бензину спостерігається на тлі зростання цін. Згідно з даними Американської автомобільної асоціації, середні роздрібні ціни на бензин Regular у США складають 3,81 долара за галон, наближаючись до позначки 4 долари. Економісти вважають, що досягнення цінами цього рівня змінить звички водіїв та заохотить їх знизити споживання палива.

Ціни на нафту намагаються відновитися після різкого падіння раніше на цьому тижні, коли вони впали більш ніж на 6,60 долара за барель за дві торговельні сесії. Інвестори намагаються зрозуміти, як високі ціни на нафту та інші сировинні товари впливають на економіку і чи почнуть компанії і споживачі скорочувати споживання палива.

Раніше на цьому тижні Міжнародне енергетичне агентство, що знаходиться в Парижі, попередило про зниження споживання палива, а Організація країн-експортерів нафти знизила свою оцінку зростання попиту цього року.

Тим часом триває нестабільність в арабських країнах, яка, як і раніше, тримає ринок у напрузі. У Лівії протистояння повстанців і проурядових військ набуло патового характеру. Жодна зі сторін не може взяти гору.

Травневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів подешевшали на 0,77 цента, або на 0,2%, до 3,2347 долара за галон. Травневі ф`ючерси на топковий мазут упали в ціні на 1,38 цента, або на 0,4%, до 3,1890 долара за галон.