У Криму роздрібні ціни на бензин і ДП зросли на 5-15 коп.

В Автономній Республіці Крим за період з 7 по 14 квітня 2011 роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне підвищилися на 0,05-0,15 грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в АРК, в зазначений період на кримських АЗС ціна бензину марки А-95 підвищилася з 9,75-9,99 грн. до 9,85-9,99 грн. за 1 літр. Ціна бензину марки А-95 (premium) не змінилася і склала 10,30-10,50 грн. за 1 літр.

Роздрібна ціна 1 літра бензину марки А-92 підвищилася з 9,50-9,70 грн. до 9,55-9,80 грн., марки А-80 – з 9,30-9,35 грн. до 9,35-9,40 грн.

Крім того, роздрібна ціна за 1 літр дизельного пального в зазначений період підвищилася з 9,25-9,60 грн. до 9,40-9,70 грн.