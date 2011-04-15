За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 1,1% - експерти

З 8 по 15 квітня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-2,0% (в середньому на 1,1%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 8 по 15 квітня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 0,9% - з 9,15 грн./літр до 9,23 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 0,7% - з 9,56 грн./літр до 9,63 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 0,6% - з 9,83 грн./літр до 9,89 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 2,0% - з 9,36 грн./лтр до 9,55 грн./лтр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.