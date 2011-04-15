Акціонери «Київенерго» скасували правління

Акціонери ПАТ «Київенерго» скасували правління, створивши одноосібний виконавчий орган товариства - генеральний директор компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, відповідне рішення акціонери ухвалили на зборах 5 квітня ц.р.

Згідно з повідомленням, 14 квітня спостережна рада компанії затвердила на посаді генерального директора Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, який до цього був головою правління товариства.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання та котелень.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).