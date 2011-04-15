На підготовку ЖКГ Києва до нового опалювального сезону витратять не менше 1 млрд. грн.

На програму підготовки житлово-комунального господарства Києва до наступного опалювального сезону передбачено витратити не менш як 1 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК повідомив сьогодні журналістам.

Він зазначив, що роботу з підготовки міста до наступної зими та опалювального сезону розпочнуть вже цього місяця.

“Будуть вкладені серйозні фінансові ресурси як у заходи з енергозбереження, так і у заміну мереж. 500 млн. буде йти з міського бюджету на питання житлово-комунального господарства, з яких левова частка піде саме на енергозбереження і, фактично, підготовку до зими”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, також виділені кошти будуть спрямовані на ремонти під’їздів, освітлення, на ліфтове господарство, асфальтування.

“Крім того, йде мова про придбання техніки для прибирання снігу, закупівлю солі. Загальна сума, яка буде йти на житлове господарство в місті з залученням інвестицій, буде сягати цього року більше мільярда гривень взагалі за всіма напрямами”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

У свою чергу, під час розширеного засідання колегії КМДА, голова адміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що влітку місто розраховує отримати на ЖКГ додатково 500 млн. грн.

“Ми маємо проблему з тим, щоб забезпечити вирішення тих чи інших заходів, які плануємо. Але в нас будуть додаткові можливості. Ми активно працюємо з урядом, з міської радою, і в комплексі, я думаю, ми отримаємо додатковий фінансовий ресурс – приблизно 500 млн. грн, які підуть виключно на житлово-комунальне господарство. І, в тому числі, ця сума майже вся піде на підготовку до опалювального сезону, в тому числі на заходи з енергозбереження”, - сказав О.ПОПОВ

“Я переконаний, що ми будемо мати цей ресурс десь на початку – в середині літа, це є особливість, тому ми повинні бути готові до його освоєння в дуже стислі терміни”, - сказав голова КМДА, звертаючись до керівників профільних підрозділів.

Крім того, за словами О.ПОПОВА, міська влада продовжує співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями з метою залучення грошових ресурсів.