ГПУ порушила справу проти Олега Дубини
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.
«Порушена кримінальна справа і відносно ДУБИНИ, йому винесено запобіжний захід – підписка про невиїзд. По справі він уже допитаний, тобто проводяться слідчі дії», - сказав він.
В.ПШОНКА додав, що О.ДУБИНУ звинувачують у перевищенні влади та зловживаннях.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього прем’єра Юлії ИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.