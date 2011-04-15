ГПУ порушила справу відносно колишнього голови правління «Нафтогазу» Дубини
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявив сьогодні на прес-конференції в Вінниці.
«Порушено кримінальну справу і відносно ДУБИНИ, йому винесено запобіжний захід – підписка про невиїзд. По справі його вже допитано, тобто проводяться слідчі дії», - сказав він.
В.ПШОНКА додав, що О.ДУБИНУ звинувачують у перевищенні влади та зловживаннях.
Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.