«Київенерго» виплатила Світовому банку черговий транш за кредитом

ПАТ «Київенерго» 14 квітня виплатило черговий транш за кредитом Світового банку (СБ) у розмірі 41 млн. грн., виконуючи таким чином свої зобов`язання з реалізації програми розвитку теплових мереж Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, із загальної суми траншу тіло кредиту становить 36 млн. грн., відсотки – 3 млн. грн. і ще 2 млн. грн. – виплати Міністерству фінансів за надання державних гарантій.

Компанія відзначає, що стабільно виплачує кредит Світовому банку, незважаючи на складне економічне становище і фактичну відсутність джерел погашення цієї заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» у 1998 році залучило кредит Світового банку у розмірі 160 млн. дол. під цільову програму розвитку теплових мереж Києва під держгарантії.

Згідно з умовами програми, «Київенерго» закупило на залучені кошти необхідне для реконструкції теплових мереж обладнання і матеріали. Зокрема, енергокомпанія придбала магістральні труби, котли для котельних і лічильники теплової енергії. Київська держадміністрація, у свою чергу, зобов`язалася використати придбані основні засоби і профінансувати виконання робіт з введення їх в експлуатацію.

Залишок кредиту компанія зобов`язана виплатити до 2018 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечувальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельних.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України".

38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (м. Донецьк).