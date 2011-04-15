Янукович затвердив положення про Держагентство з енергоефективності та енергозбереження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (ДАЕЕ).

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Згідно з положенням, затвердженим указом Президента №462/2011 від 13 квітня 2011 року, агентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координує Кабінет міністрів через першого віце-прем'єра-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі.

Основними завданнями Держенергоефективності є: реалізація державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; здійснення державного контролю у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів; забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.

Агентство відповідно до покладених на нього завдань вносить на розгляд першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозиції з формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і забезпечує її реалізацію; розробляє державні цільові, узгоджує галузеві та регіональні програми у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у цій сфері.

Крім того, агентство забезпечує створення системи моніторингу показників енергетичного балансу України, бере участь в розробці державних і регіональних паливно-енергетичних балансів, розробляє державні норми, правила і стандарти у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, забезпечує функціонування системи енергетичного аудиту і впровадження системи енергетичного менеджменту.

Крім того, на агентство покладено функції проведення кваліфікації когенераційних установок, підтвердження в установленому порядку приналежності палива до альтернативного; ведення реєстру альтернативних видів палива, забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електроустаткування побутового призначення, а також участі в роботі технічних і державних комісій з прийняття в експлуатацію.

Агентство також приймає рішення про включення того чи іншого підприємства, установи або організації до відповідного Державного реєстру енергоефективних проектів.

Агентство очолює голова, який призначається за поданням прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій першого віце-прем'єра – міністра економічного розвитку і торгівлі, і звільняється Президентом. Голова служби має двох заступників, зокрема одного першого, які призначаються на посади за поданням прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій голови агентства, узгоджених з першим віце-прем'єром – міністром економічного розвитку і торгівлі, і звільняються Президентом.