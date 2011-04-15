Росія не відмовлятиметься від стягнення мита на енергоносії до країн СНД
Росія не відмовлятиметься від стягнення мита на енергоносії, що постачаються до держав СНД.
Як передає РІА «Новости», про це заявив журналістам перший віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ після закінчення засідання Економічної ради СНД в Ялті.
"Триває суперечка - чи може Росія відмовитися від різних мит стосовно енергоресурсів для всіх країн, що входять до СНД? Відповідь - ні, не може", - сказав він. При цьому І.ШУВАЛОВ відзначив, що це було б несправедливо для Росії, враховуючи, що ці мита, зокрема, експортне мито на нафту і нафтопродукти, мають квазіподатковий характер.
Як повідомляв УНІАН, 15 квітня під час 49-го засідання Економічної ради СНД було затверджено проект договору про зону вільної торгівлі СНД й прийнято рішення продовжити роботу над документом для його винесення на підписання під час засідання керівників урядів СНД, яке заплановане на 19 травня в Мінську.
Питання про застосування експортних мит при вільній торгівлі поки що залишається неврегульованим.