НКРЕ до травня 2012 року завершить формування нормативної бази щодо "зелених" тарифів

Національна комісія регулювання електроенергетики України до травня 2012 року завершить розробку підзаконних нормативних актів, які регулюють питання, пов`язані зі встановленням т.з. «зелених» тарифів.

Про це сказав голова комісії Сергій ТІТЕНКО, повідомляє Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами С.ТІТЕНКА, необхідність розробки нормативних документів до закону виникла у зв`язку з недосконалістю законодавства України з питань альтернативної енергетики, що негативно позначається на залученні інвесторів у розвиток цієї галузі.

«Закон усім подобається, але до нього необхідно виписати велику кількість підзаконних актів. Ми передбачаємо, що до травня 2012 року цей процес може бути завершено. Це необхідно для залучення інвесторів», - сказав С.ТІТЕНКО.

Він повідомив, що у 2011 році комісія одержала грант Європейського банку реконструкції і розвитку у розмірі 1,5 млн. євро, за рахунок якого фінансуватимуться роботи, пов`язані з удосконаленням правового поля «зелених» тарифів.

Крім того С.ТІТЕНКО нагадав, що в лютому 2011 року комісія залучила іспанську фірму «Mercados» для надання консультаційних послуг у розробці нормативних документів і законів про «зелений» тариф. За його словами, ця фірма стала переможцем тендеру, який оголошувала НКРЕ.