«Енергоатом» до червня погодить вартість добудови Хмельницької АЕС

НАЕК «Енергоатом» планує до червня погодити з генеральним підрядчиком добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС - компанією «Атомстройекспорт» (АТЕ) вартість робіт і обладнання у рамках комерційного контракту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу "Енергоатому" - "Атомпроектінжиніринг" Володимир БРОННІКОВ.

"Очікується, що вже у травні ми зможемо доповісти ціну тих чи інших робіт, які виконуватиме Росія, перш за все, з виготовлення реакторної установки", - сказав він.

Гендиректор додав, що зараз сторони продовжують погоджувати умови і параметри майбутніх контрактів на поставку обладнання і виконання робіт у рамках добудови блоків.

"Зараз ми працюємо над конкретними контрактами, над ціною цих контрактів, з "Атомстройекспортом". Йдуть досить жорсткі консультації", - сказав В.БРОННІКОВ.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.