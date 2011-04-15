Україна збільшила транзит газу на 10%, нафти – скоротила на 6,2%

Транзит природного газу територією України у січні-березні п.р. збільшився на 10% порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, транзит нафти територією України у січні-березні п.р. скоротився на 6,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України у січні-березні п.р. скоротилося на 9,3%, а транспортування газу – збільшилася на 5,7%

Держкомстат не наводить натуральних показників транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України у 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу по газотранспортній системі України у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».