Янукович підписав закон про виділення 3,6 млрд. грн. для погашення боргів за тепло
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Законом визначаються доходи державного бюджету на 2011 рік у сумі 283.864.879,4 тис. гривень, а видатки - 324.320.850,3 тис. гривень.
Згідно із законом, джерелами формування спеціального фонду державного бюджету на 2011 рік у частині доходів є надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах.
Законом також встановлюється, що у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась і постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
Передбачено, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялась, транспортувалась та постачалась населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 квітня внесла зміни до держбюджету на поточний рік щодо надання субвенції в розмірі 3,6 млрд. грн. з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію.