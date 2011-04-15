В Україні виробництво бензину зросло на 7%, дизпального – скоротилося на 22,6%

Українські нафтопереробні заводи в січні-березні 2011 року збільшили виробництво автомобільного бензину на 7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,706 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного пального в Україні в січні-березні ц.р. скоротилося на 22,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,641 млн. тонн.

Також повідомляється, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-березні ц.р. скоротилося на 18,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,590 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8% порівняно з 2009 роком – до 2,873 млн. тонн, дизельного пального – на 5,1%, до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту – на 6%, до 2,414 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працює шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ – Одеській НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.