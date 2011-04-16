Кузьмін уникає відповідей на запитання, чи давав Дубина покази проти Тимошенко

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН уникає відповідей на запитання, чи давав екс-голова НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА покази проти колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В ефірі програми "Велика політика" на телеканалі “Інтер” Р.КУЗЬМІН не дав чіткої відповіді на дане запитання.

Він зауважив, що кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО відносно газових контрактів порушив слідчий Генпрокуратури на підставі зібраних матеріалів СБУ.

Р.КУЗЬМІН наголосив, що у цих матеріалах достатньо даних для порушення кримінальної справи. "Ознак злочину там достатньо. І втрати становлять близько 200 млн. доларів на рік", - сказав він.

Стосовно показів О.ДУБИНИ у рамках цієї справи Р.КУЗЬМІН сказав, що все, що є у протоколі, є таємницею слідства.

"І я не буду вам розповідати, хто на кого і які покази давав", - додав він.

При цьому, зауважив Р.КУЗЬМІН, О.ДУБИНА перебуває на підписці про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.

15 квітня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що ГПУ порушила кримінальну справу стосовно О.ДУБИНИ. «Порушена кримінальна справа і відносно ДУБИНИ, йому винесено запобіжний захід – підписка про невиїзд. По справі він уже допитаний, тобто проводяться слідчі дії», - сказав генпрокурор.

В.ПШОНКА додав, що О.ДУБИНУ звинувачують у перевищенні влади та зловживаннях.