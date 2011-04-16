Газові угоди 2009 року можуть бути скасовані в судовому порядку - Кузьмін

Газові угоди 2009 року можуть бути поставлені під сумнів і в судовому порядку скасовані.

Про це в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі “Інтер” заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН.

"Чи можна говорити про те, що підписання цього контракту було з грубими порушеннями українських законів? Так, це так. З української сторони всі дії по підписанню контракту носили протиправний характер", - сказав Р.КУЗЬМІН.

За його словами, це означає, що "і сам контракт, і всі дії з виконання цього контракту можуть бути поставлені під сумнів і в судовому порядку скасовані, у тому числі і в міжнародних судах".