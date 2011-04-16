ГПУ підозрює Тимошенко в одноосібному прийнятті рішення про укладання газових контрактів

У Генеральній прокуратурі України підозрюють, що колишній прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО одноосібно прийняла рішення про укладання газових контрактів в 2009 році.

Про це в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі «Інтер» заявив перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН.

"Юлія Володимирівна підозрюється в тому, що вона одноосібно підписала директиви, знаючи, що такі дерективи можуть бути дані тільки Кабміном і тільки шляхом голосування більшості. І тільки після такого голосування вона мала право ці директиви підписати", - сказав він.

При цьому Р.КУЗЬМІН зауважив, що екс-голова НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА отримав директиви, підписані Ю.ТИМОШЕНКО, але їх уряд не схвалював.

«Голова «Нафтогазу» відмовився підписувати контракт на умовах, які запропонувала російська сторона, і заявив, що цей контракт підписувати не буде без рішення уряду", - додав перший заступник генпрокурора.

Однак, сказав він, Ю.ТИМОШЕНКО все одно змусила О.ДУБИНУ це зробити. "Саме тому ДУБИНА сьогодні притягується до відповідальності по іншій кримінальній справі", - сказав Р.КУЗЬМІН.

На запитання, чи буде допитаний голова уряду Росії Володимир ПУТІН у даній справі, Р.КУЗЬМІН сказав: "У цій зв’язці прем’єр-міністр Російської Федерації контракт підписував? Або він працював у «Нафтогазі»? Або він працював у «Газпромі»? Він не був стороною підписання угоди. Угода підписана між «Нафтогазом» і «Газпромом». Прем’єр-міністри ці угоди не підписували".