Наявність порушень під час підписання газових угод 2009 року може встановити лише суд - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зауважує, що наявність порушень під час підписання газових угод 2009 року може встановити лише суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу для преси у Єнакієвому Донецької області.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що зараз це питання є предметом розслідування, і він не володіє інформацією про участь тих чи інших осіб, у тому числі й нинішніх працівників Адміністрації Президента (радник Президента - керівник Головного управління з питань судоустрою АП Андрій ПОРТНОВ – УНІАН) у підготовці цих документів.

«Я не знаю, чи є там вина. А якщо вина є, на це питання може дати відповідь тільки суд», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.