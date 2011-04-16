Частина кримінальної справи Тимошенко за газовими угодами засекречена – Кузьмін

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що частина матеріалів кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що стосуються газових угод 2009 року, засекречена, але гриф секретності може бути знятий.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Як сказав перший заступник генпрокурора, ці матеріали справи стосуються дій екс-прем`єра саме в частині перевищення нею повноважень.

Друга частина матеріалів, зазначив Р.КУЗЬМІН, містить розрахунок збитків, завданих Україні в результаті підписання цих угод. Як пояснив Р.КУЗЬМІН, слідча група одержала від СБУ матеріали з актом підрахунку суми збитків, це дало привід і підстави для початку збору доказів у справі.

На запитання, чи будуть ці матеріали коли-небудь обнародувані, Р.КУЗЬМІН відповів: «Частина матеріалів з грифом «Таємно», частина матеріалів відкриті, і я сподіваюся, що свого часу секретність буде з них знята і впевнений, що ви ці матеріали побачите».

Також він заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО намагається звинуватити Генпрокуратуру в політичній заангажованості, вибудовуючи таким чином свій захист.

Р.КУЗЬМІН сказав: «Що має говорити обвинувачуваний у кримінальній справі в свій захист, тут, здається, все просто, кожна людина захищається тими способами, які вважає для себе прийнятними».

За його словами, «Юлія ТИМОШЕНКО обрала такий спосіб захисту. Як відомо, найкращий спосіб захисту - це напад».

Він додав, що екс-прем`єр «намагається звинувачувати Генеральну прокуратуру в тому, що Генпрокуратура щось робить з політичним підтекстом».