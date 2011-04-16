Янукович: під час Чорнобильської конференції буде зібрано необхідні кошти

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що під час міжнародної конференції "25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього", яка відбудеться наступного тижня у Києві, буде зібрано всі необхідні для добудови саркофага на 4-му блоці ЧАЕС кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Єнакієвому Донецькій області.

«Ми вважаємо, що під час конференції нам вдасться зібрати всю суму для всіх необхідних робіт», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він нагадав, що у рамках конференції до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС відбудеться і конференція донорів, де буде визначено остаточну суму внесків держав-донорів.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що під час конференції й інші країни можуть ухвалити рішення приєднатися до країн-донорів.