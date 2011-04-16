Україна ще в лютому домовилася з Росією про зниження ціни на газ для хімпрому - Азаров

Україна ще у лютому домовилася з Росією про зниження ціни на 4 млрд. кубометрів газу для підприємств хімічної промисловості до 170 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у Китаї в інтерв’ю агентству «Блумберг».

«Прем’єр-міністр також додав (в інтерв’ю – УНІАН), що після піврічних переговорів у лютому поточного року була підписана угода між Україною і Росією про поставки 4 млрд. кубічних метрів газу для української хімічної промисловості за ціною 170 дол. за тисячу кубометрів», - йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

За словами М.АЗАРОВА, така ціна на російський газ дозволила напередодні весняно-польових робіт забезпечити виробництво мінеральних добрив за прийнятними цінами.

Нагадаємо, що ціна імпортного природного газу для України у першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тисячу кубометрів.