США на Чорнобильській конференції представлятимуть Бжезинський і Морнінгстар

США на міжнародній конференції, присвяченим 25-й річниці Чорнобильської катастрофи 19 квітня в Києві представлятиме політолог і в минулому радник Президента США Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ і спеціальний представник Держдепартаменту США з питань енергетики в Євразійському регіоні Річард МОРНІНГСТАР.

За інформацією Білого дому, таке рішення прийняв Президент США Барак ОБАМА.

Також до складу делегації включений і посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Як повідомляв УНІАН, Україна під час міжнародної конференції, присвяченій 25-й річниці Чорнобильської катастрофи, розраховує одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.