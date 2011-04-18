Стабілізація проблемних реакторів "Фукусіми" триватиме від 6 до 9 місяців

Приведення у стабільний стан проблемних реакторів аварійної АЕС "Фукусіма-1" в Японії триватиме від 6 до 9 місяців.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це заявив на прес-конференції президент компанії-оператора АЕС "Токіо Електрик Пауер" Масатака СІМІДЗУ.

За його словами, процедура охолодження внутрішньої частини реакторів і басейнів з відпрацьованим ядерним паливом може зайняти до трьох місяців.

Як повідомлялося, після руйнівного землетрусу в Японії 11 березня і цунамі на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, спричинених виходом з ладу системи охолодження. Було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС.

12 квітня японське агентство з ядерної і промислової безпеки оголосило про присвоєння сьомого рівня небезпеки аварії на "Фукусімі-1". Такий максимальний рівень ядерної небезпеки встановлювався лише одного разу - під час аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.