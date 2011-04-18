Ф'ючерси на нафту виросли на фоні оптимістичних економічних даних США

Нафтові ф'ючерси подорожчали в п'ятницю, 15 квітня, після того, як економічні дані США просигналізували про зростання оптимізму американських споживачів щодо економіки, а також про помірне зростання цін виробників і споживчих цін минулого місяця, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 1,55 долара, або на 1,4%, до 109,66 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 1,48 долара - до 123,48 долара за барель.

Ціни на нафту виросли після того, як індекс споживчої довіри в США в квітні виріс сильніше, ніж очікували аналітики. Крім того, Федеральна резервна система США повідомила, що промислове виробництво в США в березні досягло найвищого рівня за три місяці, тоді як базова інфляція залишалася стриманою: вона становила в березні лише 0,1%.

Ці дані допомогли розвіяти побоювання щодо того, що високі ціни на пальне сповільнюють економічне зростання, підвищуючи витрати компаній і скорочуючи бюджет домашніх господарств.

Дані з США, найбільшого в світі споживача нафти, допомогли ринку відновитися після того, як Китай повідомив, що споживчі ціни в країні зростають найбільшими темпами з липня 2008 року. Індекс споживчих цін у березні виріс на 5,4% порівняно з тим же періодом попереднього року, тоді як економісти очікували зростання на 5,3%. У лютому зростання становило 4,9%.

Народний банк Китаю робив спроби приборкати зростання цін, підвищивши відсоткові ставки чотири рази менш ніж за шість місяців. Аналітики ринку нафти, як і раніше побоюються, що продовження підвищення ставок зашкодить економічному зростанню Китаю, що призведе до зниження попиту на сиру нафту.

Різке зростання цін на нафту цього року викликав відкат котирувань на цьому тижні, при цьому трейдерів турбували високі ціни на основні товари. Незважаючи на зростання в п'ятницю, ф'ючерси на сиру нафту як і раніше торгуються з пониженням більш ніж на 3 долари проти рівнів вище 113 доларів тижнем раніше.

Минулого тижня увага нафтових ринків переключилася з нестабільності на Близькому Сході й у Північній Африці на економічні проблеми.

Однак, за словами аналітиків, бої в Лівії та побоювання з приводу заворушень у Нігерії забезпечують нижню межу для цін на сиру нафту, при цьому трейдери закривали позиції перед президентськими виборами в Нігерії.

Президентські вибори, які були намічені на суботу, викликали заворушення в країні, й учасники нафтового ринку уважно відстежували ситуацію. Минулі вибори в 2007 році викликали вибух насильства, коли групи заколотників сильно зашкодили експорту нафти в Нігерії, вчинивши напад на нафтопроводи та інші об'єкти інфраструктури.

Травневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів подорожчали на 5,45 цента, або на 1,7%, - до 3,2982 долара за галон. Травневі ф'ючерси на топковий мазут виросли в ціні на 3,52 цента - до 3,2242 долара за галон.