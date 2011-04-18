У Сумах опалювальний сезон продовжено до 20 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, комісія взяла до уваги повідомлення директора Сумського гідрометеоцентру Зінаїди КРАВЧЕНКО про те, що Суми залишаються під впливом циклону, тут зберігатиметься холодна погода, а температурний режим буде нижчим норми. Так, середньодобова температура до 20 квітня включно становитиме 4-6 градусів тепла, що нижче норми на 3-4 градуси.

У свою чергу заступник генерального директора «Сумитеплоенерго» Надія ПОКУТНЯ та директор котельні Північного промвузла Микола ЖОВТОБРЮХ підтвердили готовність продовжити теплопостачання житлових будинків та лікувальних і навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Сумах розпочався теж раніше запланованого - 6 жовтня, а у школах, дитсадках та лікарнях - з 1 жовтня.