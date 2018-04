Експерт: мирова угода з Vanco стане хорошим сигналом для іноземних інвесторів

Підписання Україною мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. може стати хорошим сигналом для іноземних інвесторів і дозволить Україні зрушити з мертвої точки у розробці Чорноморського шельфу. Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club» Олександр ТОДІЙЧУК.

«Україна на сьогоднішній день - єдина країна Чорноморського басейну, яка до цих пір не розробляє глибоководну частину свого шельфу, в той час як її морські сусіди Румунія і Туреччина вже давно цим займаються», - сказав він.

Говорячи про перспективи такої угоди, експерт відзначив, що Vanco - це інвестор, який може приносити крім грошей ще й сучасні технології, якими ми не володіємо.

«Я здивований, коли говорять про спільну роботу з «Газпромом» чи «Лукойлом», які не мають подібного досвіду. І разом з тим, вони претендують на розробку Чорноморського шельфу. Збираються щось робити, не маючи досвіду. До речі, і з грошима у них не все так просто», - зазначив О.ТОДІЙЧУК.

Крім економічних вигод, експерт відзначив іміджеву складову цієї угоди. Він підкреслив, що підписання угоди з Vanco продемонструє здатність України цивілізовано вирішувати кризові питання.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет міністрів України затвердив проект мирової угоди з компанією Vanco Prykerchenska. При цьому міністр уточнив, що уряд поки не направляв проект мирової угоди в Стокгольмський арбітраж.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права та обов'язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 р. Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 р. Кабмін прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 р. компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До нинішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

В липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska призупинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.