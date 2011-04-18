У Криму обсяги транспортування газу виросли на 6,7%

Усічні-березні 2011р. обсягитранспортуваннягазумагістральним трубопроводомАвтономноїРеспублікиКримстановили660,7тис.тонн.ПроцекореспондентуУНІАНповідомилив Головномууправлінністатистикив АРК.

Згідно з повідомленням,порівнянозсічнем-березнем 2010р. обсяги транспортуваннягазувКримузбільшилисяна6,7%.Обсяг виконаноїтранспортноїроботистановив88,5млн.т/км,скоротившисьпорівнянозсічнем-березнем 2010р. на5,8%.

ЯкповідомлявУНІАН,у Криму в січні-лютому 2011р. обсягтранспортуваннягазувирісна6,8%-до450,0тис.тонн.У 2010році обсяги транспортуваннягазувКримузбільшилисяна11,2%-до1470,6тис.тонн.

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