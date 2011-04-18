Литвин вважає нереальною за нинішніх обставин денонсацію "харківських угод"

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що денонсація “харківських угод” за нинішніх обставин є нереальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідну ініціативу фракції «БЮТ-Батьківщина».

За словами голови ВР, постановка цього питання є нічим іншим, як намаганням перехопити політичну ініціативу. «За яких умов гіпотетично можна уявити ухвалення відповідного рішення? Я думаю, за умов, коли буде ухвалена нова газова угода і тоді автоматично втратить силу чинна газова угода», - сказав він.

В той же час, наголосив В.ЛИТВИН, треба провести чіткі розрахунки нинішньої ціни на газ та можливої ціни. «Але якщо остаточно сказати, то на сьогоднішній день без нових переговорів, без доброї волі і без прийняття відповідного рішення денонсація “харківських угод” – це просто нереально», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, "БЮТ-Батьківщина" пропонуватиме скасувати «харківські угоди” через їх невиконання російською стороною

За словами лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Івана КИРИЛЕНКА, нині виповнюється рік з дня підписання цих угод, однак досі не видно конкретних результатів їх реалізації.

«Але ж ви бачите, що після підписання “харківських угод” та їх ратифікації Україна бездоганно виконує свою половину зобов’язань. Флот себе прекрасно почуває в Криму, прекрасно почувають російські компанії, російська мова. З іншого боку ми не бачимо на 100 доларів здешевлення газу порівняно з європейською ціною, ми не бачимо застабілізованих тарифів, ми не бачимо 41 млрд. інвестицій», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Довідка УНІАН. У квітні 2010 року Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.