У Херсонській області продажі світлих нафтопродуктів знизилися на 1,8%

УХерсонськійобластівберезніпоточногороку порівняноз березнем 2010року обсягипродажусвітлихнафтопродуктів у ціломускоротилисяна1,8%.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикив Херсонськійобласті,всього за вказанийперіодчерезАЗСнатериторіїрегіонубулореалізованонаселенню внатуральномувиразі6,4тис.тбензину(на4,5%менше порівнянозберезнем2010 року)і4,4тис.тдизельногопального (на0,9%більше).

Усього в березнів Херсонськійобластібулореалізованосвітлихнафтопродуктівназагальнусуму134,6млн.грн.,зякихбензину-на78,9млн.грн.(58,6%),дизпального-на45,9млн.грн.(34,1%),стисненогогазудляавтомобілів -на3,3тис.грн.(2,5%)та скрапленогогазу-на6,4тис.грн.(4,8%).

Кількість працюючихАЗС таАГЗСврегіоні в березніпоточногорокузрослана2одиницій становила234.

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