Росія приступила до виготовлення реакторів для Хмельницької АЕС

Російські підприємства розпочали підготовчі роботи з виготовлення корпусів реакторів для добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у рамках контракту НАЕК «Енергоатом» та ЗАТ «Атомстройекспорт» (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-президент «Атомстройекспорт» Олександр ДИБОВ.

За його словами, зокрема, в лютому поточного року на прохання української сторони російські підприємства «Об`єднані машинобудівні заводи» і «Гідропрес» розпочали узгодження робочої документації, а також приступили до виготовлення заготовок елементів корпусу реактора.

«Іжорські заводи (ОМЗ - УНІАН) і «Гідропрес» вже приступили на прохання української сторони до роботи без грошей. Ми вже працюємо щільно в плані втілення в залізо з лютого цього року», - сказав він.

При цьому О.ДИБОВ зазначив, що паралельно сторони продовжують погоджувати комерційні угоди з реалізації добудови енергоблоків Хмельницької станції. Зокрема, він повідомив, що на сьогоднішній день підготовлено 6 проектів контрактів на виконання робіт. Так, один з контрактів на розробку технічного завдання передбачає розподільчий кошторис, яким розмежовується обсяг робіт російських та українських підрядників. Другою частиною даного контракту має бути закріплена безпосередньо вартість виконання робіт.

О.ДИБОВ спрогнозував, що узгодження цінових параметрів проекту сторонами почнеться в кінці квітня.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом" планує до червня погодити з генеральним підрядником добудови 3-го і 4-го енергоблоку Хмельницької АЕС - компанією «Атомстройекспорт» (АТЕ) вартість робіт та обладнання в раках комерційного контракту.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію блоків, у тому числі для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україні.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.