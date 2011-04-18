«Нафтогаз» і єгипетська ЕGPC створили спільне підприємство «Петросеннан»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і Єгипетська генеральна нафтова корпорація (Egyptian General Petroleum Corporation, ЕGPC) створили спільне підприємство «Петросеннан».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що це СП було створено згідно з Концесійною угодою на проведення нафтової розвідки та експлуатації «Нафтогазом України» концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Єгипті.

Прес-служба зазначає, що станом на 10 квітня 2011 року «Нафтогаз України» видобув понад 360 тис. бар. нафти на концесійній ділянці Алам Ель Шавіш Іст. Після завершення будівництва нафто- й газопроводів, а також бази із підготовки нафти й газу, плановий сумарний річний видобуток на ділянці становитиме близько 1 млн. тонн умовного пального.

На сьогоднішній день на зазначеній території відкрито п`ять родовищ нафти й газу і продовжуються роботи з розвідки, проектування та будівництва інфраструктури.

Нагадаємо, в рамках реалізації Концесійної угоди на проведення нафтової розвідки та експлуатації, підписаної 13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, ЄГНК і НАК «Нафтогаз України», компанія здійснює освоєння концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст на території Західної Пустелі Арабської Республіки Єгипет.

18 лютого 2009 року під час випробування розвідувальної свердловини було отримано прилив нафти дебітом 80 тонн (588 бар.) на добу. Таким чином, цього дня було здійснено комерційне відкриття, а з 19 квітня 2010 року розпочато ранній видобуток вуглеводнів на концесійній ділянці Алам Ель Шавіш Іст.

Крім того, з метою розширення ресурсної бази вуглеводнів на території Єгипту «Нафтогазом України» проведено вивчення геолого-геофізичних матеріалів і здійснено техніко-економічне обгрунтування доцільності інвестування в освоєння перспективних об`єктів ліцензійних блоків South Wadi Mahareeth і Wadi Mahareeth у Східній пустелі загальною площею 20 743 кв. км. Парафовані проекти Концесійних угод на проведення нафтової розвідки та експлуатації зазначених ліцензійних блоків між Арабською Республікою Єгипет, компанією Ganope і дочерним підприємством компанії «Зарубіжнафтогаз».