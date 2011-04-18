Кабмін хоче збільшити розмір цільової надбавки до тарифів на електроенергію і тепло

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію з 3% до 4%.

Про це йдеться у відповідному законопроекті (реєстр. № 8321, внесений 31 березня), яким пропонується внести відповідні зміни до Податкового кодексу України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що збільшення надбавки необхідне для забезпечення додаткових надходжень до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, на даний час розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (окрім електроенергії, яка вироблена кваліфікованими когенераційними установками) становить 3%.

Платником збору є оптовий постачальник електроенергії, а також виробники електроенергії, які реалізують її поза оптовим ринком.