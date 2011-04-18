Україна та ЄС підписали Угоду за програмою ядерної безпеки

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2010 – частину II.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, документ було підписано сьогодні в Києві у присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ.

За даними прес-служби, укладання цього документа створить правові та фінансові засади для реалізації таких проектів:

- спільна програма у галузі ядерної безпеки, спрямована на підвищення рівня експлуатаційної ефективності, дотримання норм безпеки та ефективності використання кадрового потенціалу НАЕК "Енергоатом" та його атомних електростанцій;

- підтримка реалізації програми поводження з радіоактивними відходами в Україні;

- надання допомоги Державній інспекції ядерного регулювання України у врегулюванні питань, що стосуються безпечного поводження з радіоактивними відходами і гармонізації регулятивних вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки.