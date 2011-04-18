У Полтаві через борги за газ разом із опаленням відключили і гарячу воду

У Полтаві разом із опаленням відключили і гарячу воду.

Як повідомив УНІАН керівник ВАТ «Полтавагаз» Ростислав ГРИНЧАК, котельні «Полтаватеплоенерго» опломбовані через борги.

«У нас в області в цілому 54 теплопостачальних організацій. Всі разом вони заборгували за спожитий газ на даний момент приблизно 200 млн. грн. З них близько 150 млн. грн. - заборгованість, що виникла унаслідок цінових перекосів у тарифах, яку держава повинна відшкодувати, але не робить цього, - пояснив, у свою чергу, перший заступник голови ОДА Віктор ЖИВОТЕНКО.

За його словами, сьогодні у Полтаві гарячою водою забезпечені жителі лише тих багатоквартирних будинків, які підключені до тих котельних, що забезпечують лікарні, школи, дитячі садки. Решта мешканців не можуть одержати це благо цивілізації.

В.ЖИВОТЕНКО також додав, що цього тижня поїде до Києва просити погасити різницю у тарифах і одержати для «Полтаватеплоенерго» ліміти на газ.