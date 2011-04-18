Україна скоротила експорт електроенергії на 0,5% – до 1,2 млрд. кВт/год.

Україна в січні-березні ц.р. скоротила експорт електроенергії на 0,5%, або 6,1 млн. кВт/год., порівняно з січнем-березнем 2010 року – до 1,196 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У звітний період експорт української електроенергії до країн Східної Європи збільшився на 14,6%, або на 76,4 млн. кВт/год., – до 600,6 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером із української сторони в східноєвропейському напрямку є ТОВ «Східенерго», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за зазначений період експорт української електроенергії до Угорщини зріс на 33,2% – до 301,7 млн. кВт/год., до Словаччини – на 26,6%, до 298,9 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Румунії та Польщі з України в січні-березні ц.р. не здійснювалися.

Сальдовані перетікання в Молдову, які з української сторони обслуговувала дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-березня ц.р. зросли вдвічі – до 3,8 млн. кВт/год. Нагадаємо, з квітня «Пауер Трейд» почала комерційні поставки електроенергії в даному напрямку.

З 4 лютого до Білорусі ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» експортували 591,6 млн. кВт/год.

Також повідомляється, що в березні ц.р. експорт електроенергії з України зріс у 2,2 раза, або на 273,8 млн. кВт/год., порівняно з березнем 2010 року – до 490 кВт/год.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрямок.