У Києві розпочали відключення споживачів від опалення

ПАТ «Київенерго» розпочала відключення споживачів від централізованого опалення у зв’язку з завершенням опалювального періоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергокомпанії, роботи виконуються згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації про завершення опалювального сезону 2010/2011 року.

«Сьогодні разом з житлово-експлуатаційними організаціями ми розпочали відключати тепло в житлових будинках. Цей технологічний процес потребує певного часу, адже опалення має бути припинено у 9 тис. 552 житлових будинках. Ми плануємо завершити всі роботи впродовж трьох днів», - повідомив технічний директор ПАТ «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

За його даними, всього ж у Києві разом з адміністративними будівлями та соціальними закладами компанія має завершити опалювальний сезон у 15 тис. 931 будинку.

В “Київенерго” нагадують, що відключення систем опалення у школах, лікувальних та дитячих закладах здійснюватиметься лише за їх письмовими заявками згідно з вимогами нормативних документів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, опалювальний сезон в столиці цього року припиняється з 18 квітня.