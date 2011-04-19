Україна і ЄС підписали угоду про фінансування програми з ядерної безпеки

Україна і Європейський Союз 18 квітня підписали угоду про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки-2010.

У присутності Президента України Віктора Януковича і президента Європейської Комісії Жозе Мануеля Баррозу угоду від української сторони підписав Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Клюєв, з боку ЄС - глава Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем"єра.

Укладення цього документа має створити правові і фінансові засади для реалізації таких проектів: спільна програма у галузі ядерної безпеки, спрямована на підвищення рівня експлуатаційної ефективності, дотримання норм безпеки та ефективності використання кадрового потенціалу НАЕК «Енергоатом» та АЕС; підтримка реалізації програми поводження з радіоактивними відходами в Україні; надання допомоги Державній інспекції ядерного регулювання України з питань безпечного поводження з радіоактивними відходами та гармонізації регулятивних вимог щодо ядерної та радіаційної безпеки.