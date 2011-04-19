Україна завершила черговий етап програми демілітаризації ракетного комплексу “Скад Б”

Україна завершила черговий етап спільної зі США програми демілітаризації застарілого ракетного комплексу “Скад Б”.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту преси та зв’язків зі ЗМІ Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, днями офіційно добіг завершення спільний українсько-американський проект з демілітаризації окремих елементів ракетного комплексу “Скад Б”, що можуть використовуватися як носії ядерної зброї.

В рамках домовленостей, досягнутих у листопаді 2009 року між Міністерством оборони України і Державним департаментом США щодо ліквідації і демілітаризації ракетних комплексів “Скад Б”, було демілітаризовано 183 ракети і 54 самохідні пускові установки комплексів оперативно-тактичних балістичних ракет малої дальності 9К72 “Ельбрус”, а також інше обладнання, що входило до складу комплексів. Передбачено ліквідувати ще 1 тис. 441 тонну компонентів рідкого ракетного палива, що зберігається у Радехові Львівської області.

“Нашу співпрацю у цьому проекті вважаю продуктивною. Адже обидві сторони повністю виконали взяті на себе зобов’язання: американська сторона – виділила фінансовий ресурс, українська – здійснила знищення окремих елементів ракетного комплексу “Скад Б”, – зазначив старший радник Фонду служби нерозповсюдження і роззброєння Державного департаменту США Пол ВАН-СОН під час свого перебування в Києві.

Він назвав дуже важливим те, що під час виконання робіт ніхто із персоналу не постраждав, що свідчить про належний рівень організації виробничого процесу.

За словами П.ВАН-СОНА, знищення застарілих видів озброєння вивільняє додаткові ресурси для модернізації Збройних Сил України, адже “Скад Б” вже тривалий час знятий з озброєння Збройних Сил України, тому його зберігання було обтяжливим.

Заступник Міністра оборони України Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК з цього приводу наголосив, що Україна в черговий раз підтвердила свій статус надійного міжнародного партнера.

“Наша держава чітко дотрималася взятих на себе зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї, і в рамках укладеного Меморандуму знищила ті елементи ракетного комплексу, які могли бути використані як носії зброї. А демілітаризовані його частини можна застосувати у народному господарстві”, – сказав В.ОМЕЛЬЯНЧУК.

Він додав, що всі боєголовки до ракет цього комплексу свого часу були вивезені до Російської Федерації.

Довідка. 30 листопада 2009 року між Міноборони України і Державним департаментом США було підписано Меморандум про порозуміння про допомогу у ліквідації і демілітаризації ракетних комплексів “Скад Б” та обладнання, матеріалів і компонентів ракетного палива, які входять до їх складу. Реалізація проекту з ліквідації й утилізації комплексів типу “Скад Б” розрахована до кінця 2015 року.

Ще у 1990 році Україна і США погодилися спільно працювати над проблемою скорочення ракетних систем, здатних нести ядерну зброю. Підписаний 2009 року Меморандум став продовженням спільної роботи в цьому напрямку.