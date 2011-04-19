Завтра Янукович і Пан Гі Мун побувають у Чорнобильській зоні

20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН здійснять поїздку у Чорнобильську зону в рамках заходів, пов’язаних із 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

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