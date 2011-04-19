Підприємства ТКЕ Донецької та Харківської областей відключать від газопостачання

З метою зміцнення дисципліни газоспоживання і розрахунків за природний газ, а також припинення споживання природного газу без виділених планових обсягів ДК «Газ України» доручила підприємствам з газопостачання й газифікації «Донецькміськгаз» і «Харківміськгаз» попередити і відключити від газоспоживання підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) «Донецьктепломережа» і «Харківські теплові мережі», які нагромадили значну заборгованість перед компанією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що згідно з даними оперативного моніторингу, станом на 15 квітня 2011 року за період з 1 жовтня 2010 року «Донецькміськтепломережа» заборгувала ДК «Газ України» 318,6 млн. грн. (рівень оплати – 45%), «Харківські теплові мережі» – 684,6 млн. грн. (47%).

ДК «Газ України» повідомила Донецькій і Харківській облдержадміністраціям про необхідність відключення від газопостачання вказаних підприємств ТКЕ-боржників.

ДК «Газ України» неодноразово попереджувала керівництво теплопостачальних підприємств про можливість відключення від газопостачання в разі нагромадження значної заборгованості за спожитий газ.

Компанія постійно звертає увагу органів місцевої влади на необхідність упорядкування розрахунків за спожитий тепловиробниками природний газ і швидкого погашення нагромадженої ними заборгованості.

До Донецької і Харківської області виїхали групи співробітників ДК «Газ України» для надання допомоги підприємствам з газопостачання й газифікації для поліпшення дисципліни газоспоживання. До процесу відключення підприємств ТКЕ-боржників залучатимуться також співробітники філій компанії в Донецькій і Харківській областях.

ДК «Газ України» відзначає, що населення загалом сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, в т.ч. теплової енергії, однак сплачені кошти своєчасно в компанію не надходять.

Також у компанії відзначають, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), понад 6,29 млрд. грн. (станом на 15 квітня 2011 р., без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 53%.

Згідно з даними оперативного моніторингу, найбільшу заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) мають підприємства ТКЕ Донецької (1,07 млрд. грн.), Дніпропетровської (862 млн. грн.), Харківської (844 млн. грн.), Луганської (369 млн. грн.), Запорізької (326 млн. грн.), Одеської (305 млн. грн.), Львівської (230 млн. грн.), Київської (227 млн. грн.), Полтавської (194 млн. грн.), Житомирської (142 млн. грн.) областей, а також АР Крим (282 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 67%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ у теплопостачальних підприємств Закарпаття (30%), АР Крим (37%), Севастополя (40%), Донецької (44%), Луганської (45%), Харківської, Житомирської (по 49%), Дніпропетровської (51%), Івано-Франківської, Кіровоградської (по 52%) областей.

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.