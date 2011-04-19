Франція готова виділити у Чорнобильський фонд понад 47 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні у Києві, прем'єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН.

«Моя країна має намір передати у даний фонд понад 47 млн. євро». – сказав він.

«Ми хочемо дійти до кінця у наших зусиллях, ми хочемо вирішити цю проблему і покласти край тому, що ми отримали у спадок», - сказав Ф.ФІЙОН.

Він звернувся до країн «Великої сімки» та Європейського Союзу із закликом зробити усе можливе, щоб ніколи не забулися ці трагічні події.