Росія виділить у Чорнобильський фонд 45 млн. євро

Російська Федерація впродовж 2011-2012 років виділить у Чорнобильський фонд 45 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні у Києві.

«Наголошуючи на важливості завершення у термін реалізації фінальної стадії проекту з упорядковування майданчика Чорнобильської АЕС, уряд Російської Федерації прийняв рішення внести у відповідні фонди впродовж 2011-2012 років 45 млн. євро», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Він відзначив, що Росія є однією з країн, які постраждали в результаті Чорнобильської аварії, і тому приділяє велику увагу питанням ядерної безпеки.

За словами посла, Росія стала донором Чорнобильського фонду в 2005 році в останні роки внесла значні суми на цілі, які було оголошено при створенні фонду.

Прем'єр-міністр Литви Андрюс КУБІЛЮС, у свою чергу, повідомив, що Литва готова виділити в Чорнобильський фонд 3 млн. 10 тис. євро.