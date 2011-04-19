Китай заявляє про готовність виділити Чорнобилю 4 млн. євро

Китай заявляє про готовність виділити 4 млн. євро на завершення чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник КНР під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

У свою чергу, представник Кувейту повідомив, що його країна додатково виділить 5,2 млн. доларів США на зазначені цілі.

Представник Люксембургу сказав, що його країна виділить 1,5 млн. євро, а представник Кореї заявив, що Корея виділить 200 тис. доларів США на завершення чорнобильських проектів.