Китай заявляє про готовність виділити Чорнобилю 4 млн. євро
12:30, 19 квітня 2011Енергетика
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Китай заявляє про готовність виділити 4 млн. євро на завершення чорнобильських проектів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник КНР під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.
У свою чергу, представник Кувейту повідомив, що його країна додатково виділить 5,2 млн. доларів США на зазначені цілі.
Представник Люксембургу сказав, що його країна виділить 1,5 млн. євро, а представник Кореї заявив, що Корея виділить 200 тис. доларів США на завершення чорнобильських проектів.
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