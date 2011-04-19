Індія виділила Чорнобилю 1 млн. дол, Естонія - 36 тис. дол

Індія виділила для Чорнобильського фонду 1 млн. американських доларів, Естонія – 36 тисяч доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники цих країн під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

Представник Індонезії зазначив, що його країна поки що не виділила певну суму коштів у чорнобильські фонди.

Представник Ірландії заявив, що його країна може зробити внесок до Чорнобильського фонду в подальшому на основі економічної ситуації в цій країні.

Представник Іспанії також зазначив, що його країна поки що не визначилася щодо конкретного внеску.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Києві відбуваються заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі проходить Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.

Україна під час міжнародної конференції розраховує одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.