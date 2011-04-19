Єврокомісія виділила Чорнобилю 110 млн. євро

Європейська комісія виділила 110 млн. євро на фонд «Укриття» та Фонд ядерної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Єврокомісії під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

«Я з задоволенням заявляю, що Європейська комісія виділяє 110 млн. євро на фонд «Укриття», а також Фонд ядерної безпеки. Але треба, щоб бюджет був затверджений. Ця сума буде виділена відповідно до пріоритетності даних фондів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Києві відбуваються заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі проходить Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.

Україна під час міжнародної конференції розраховує одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.