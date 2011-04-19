Приватизація української енергетики дозволить залучити необхідні інвестиції - експерт

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО позитивно оцінює рішення уряду провести приватизацію української енергетики.

«На жаль, держава не приділяла необхідної уваги тепловій генерації та розподільчим мережам. Зношеність ТЕС і ЛЕП досягає 60%. Тому приватизацію теплової генерації та енергорозподільчих підприємств, як спосіб залучення інвестицій в українську енергетику, треба було робити вже давно», - зазначив він у коментарі УНІАН.

На думку В. ОМЕЛЬЧЕНКА, приватний інвестор є більш ефективним власником, ніж держава. «Про це свідчать такі факти, що реконструкція енергоблоків проводиться тільки на приватних ТЕС, екологічні заходи - тільки на приватних ТЕС», - говорить він. Завдяки цим заходам, показники роботи приватних ТЕС набагато кращі державних - менше аварій, менше використовується палива, менше завдається шкоди екології, зарплати працівників приватних ТЕС вищі, реалізуються програми навчання персоналу, собівартість виробленої на приватних генераціях електроенергії нижча.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 Кабінет міністрів затвердив список з двох теплових генерацій і енергорозподільчих підприємств, державні пакети акцій яких планується продати в 2011 році. Зокрема, приватизувати планується 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 45,1% акцій «Західенерго», 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго», 25% акцій «Дніпроенерго і «Київенерго», 21% акцій «Черкасиобленерго».