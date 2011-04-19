Україна виділить 29 млн. євро на завершення чорнобильських проектів

Україна додатково виділить 29 млн. євро на завершення чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, що відбувається сьогодні в Києві, повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

До цього представник Хорватії на конференції повідомив, що його країна готова виділити додатково 150 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, в Києві відбуваються заходи, пов'язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі відбувається Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.

Україна під час міжнародної конференції розраховує одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.