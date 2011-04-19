Головою наглядової ради "Вінницяобленерго"переобрано Катренка

Спостережнарадаенергопостачальноїкомпанії"Вінницяобленерго"переобралаголовоюГригоріяКАТРЕНКА.

Процесказановповідомленнікомпанії,оприлюдненомунасайті Держкомісіїз ціннихпаперівтафондового ринку.

Г.КАТРЕНКО, який представляєінтереси НАК"Енергетичнакомпанія України"(Київ)доцього призначеннябувчленомнаглядової ради "Вінницяобленерго" і очолювавїї з червня 2010року.

ЯкповідомлявУНІАН,ВАТ"Акціонернакомпанія "Вінницяобленерго" в 2010році збільшилоприбуток на87,76%,або19,610млн.грн. порівняноз2009роком-до41,956млн.грн.,чистий прибуток прицьомувирісна 18,9%,або129,651млн.грн.-до815,688млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ"АК «Вінницяобленерго» єдомінуючоюенергорозподільчоїкомпанієюу Вінницькійобласті,75%акційякоїналежатьдержаві,20,3%- компаніїGarensia Enterprises Limited(Кіпр).

Підприємствонараховує12тис.юридичнихі750тис. побутовихспоживачів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter